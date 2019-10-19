- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم مواطنو حي الكدرة: بلدية الدرب تتجاهل مطالبنا! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مواطنو حي الكدرة: بلدية الدرب تتجاهل مطالبنا!
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- الدرب
لا زالت معاناة سكان حي الكدرة، التابعة لمنطقة جازان، حتى الآن مع الطريق الرئيسي للحي المتهشم والمردوم بالرمل والأحجار وما يتسبب فيه من تضرر مركباتهم عند عبورهم.
وقال السكان: رفعنا عدة مطالبات لبلدية الدرب منذ فترة طويلة، ولم يتم الاستجابة لنا، وأصبحت مطالبنا حبيسة الأدراج.
وناشد السكان أمانة جازان بالتدخل لحل معاناتهم وتوفير ما يحتاجه الحي المنسي من سفلتة وترصيف وإنارة شوارعه الداخلية، والذي يفتقد الخدمات الكثيرة ولم يحظَ بالخدمة الجيدة أسوةً بالأحياء الأخرى في المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطنو حي الكدرة: بلدية الدرب تتجاهل مطالبنا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.