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الطيران المدني تلزم الشركات بتوفير الأجهزة الطبية على طائراتها
متابعات الخليج 365 - الرياض
ألزمت الهيئة العامة للطيران المدني شركات الطيران بتوفير الأجهزة والإمكانات الطبية على طائراتها، بالإضافة إلى تدريب طاقم الملاحين على التعامل مع الحالات الطارئة أثناء الرحلة الجوية.
وأعلنت الهيئة، في بيان لها، أن على المشغل التجاري والخاص ضرورة توفير تجهيزات طبية على متن الطائرة، على أن تكون محتوياتها مطابقة لما ورد بلوائح الهيئة التنفيذية مثل حقيبة الطبيب، وجهاز الإنعاش للقلب، وحقائب الإسعافات الأولية، وبتدريب ملاحي الطائرة على التعامل مع الحالات حسب ما ورد بلوائح الهيئة التنفيذية.
ويأتي ذلك رداً على ركاب وممارسين صحيين يتم استدعاؤهم في الرحلات الجوية لمعاينة حالات إسعافية معظمها تكون أعراضا قلبية أو تنفسية ولا يجد الممارسون الإمكانات التي تساعدهم على أداء مهماتهم بالصورة المثلى.
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