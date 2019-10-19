محمد بن مسعود - الدمام - قال: نتمنى أن تكون أيامهم مليئة بجمال الحياة علّق وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش؛ على فعاليات "موسم الرياض" الجارية حالياً، بقوله "يحق للسعوديين أن يسعدوا ويفخروا". وغرّد قرقاش؛ عبر حسابه في "تويتر"، صباح السبت، قائلاً: يحق للسعوديين أن يسعدوا ويفخروا بمظاهر الفرح والبهجة في موسم الرياض، موسم الابتسامة وبناء قطاع السياحة. وتابع: أسمع من عديدٍ من الأصدقاء توجّههم وأسرهم إلى فعاليات الرياض.. الود والمحبة للرياض وللسعودية ولأهلها، ونتمنى أن تكون أيامهم مليئة بالسعادة وبجمال الحياة.قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات موسم الرياض قرقاش: يحق للسعوديين أن يسعدوا ويفخروا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-19 علّق وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش؛ على فعاليات "موسم الرياض" الجارية حالياً، بقوله "يحق للسعوديين أن يسعدوا ويفخروا". وغرّد قرقاش؛ عبر حسابه في "تويتر"، صباح السبت، قائلاً: يحق للسعوديين أن يسعدوا ويفخروا بمظاهر الفرح والبهجة في موسم الرياض، موسم الابتسامة وبناء قطاع السياحة. وتابع: أسمع من عديدٍ من الأصدقاء توجّههم وأسرهم إلى فعاليات الرياض.. الود والمحبة للرياض وللسعودية ولأهلها، ونتمنى أن تكون أيامهم مليئة بالسعادة وبجمال الحياة. Advertisements 19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441 11:08 AM قال: نتمنى أن تكون أيامهم مليئة بجمال الحياة قال: نتمنى أن تكون أيامهم مليئة بجمال الحياة علّق وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش؛ على فعاليات "موسم الرياض" الجارية حالياً، بقوله "يحق للسعوديين أن يسعدوا ويفخروا". وغرّد قرقاش؛ عبر حسابه في "تويتر"، صباح السبت، قائلاً: يحق للسعوديين أن يسعدوا ويفخروا بمظاهر الفرح والبهجة في موسم الرياض، موسم الابتسامة وبناء قطاع السياحة. وتابع: أسمع من عديدٍ من الأصدقاء توجّههم وأسرهم إلى فعاليات الرياض.. الود والمحبة للرياض وللسعودية ولأهلها، ونتمنى أن تكون أيامهم مليئة بالسعادة وبجمال الحياة. ، قرقاش: يحق للسعوديين أن يسعدوا ويفخروا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش: يحق للسعوديين أن يسعدوا ويفخروا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.