، شقيقه ذهب لصرف العلاج وعندما عاد لم يجده .. "البقمي" خرج ولم يعد ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
تكثّف الجهات الأمنية بمحافظة الطائف وذوو المواطن مهدي محمد القرمودي البقمي؛ 40 عاماً، جهودهم للبحث عنه؛ بعد تغيبه يوم الخميس الماضي؛ إذ فُقد بعد أن كان في مراجعة لمستشفى الصحة النفسية بالطائف، بعدما تركه شقيقه بمركبته وذهب لصرف العلاج، وحين عودته لم يجده دون معرفة وجهته.
وذكر شقيق المفقود المواطن منير محمد البقمي؛ لـ"الخليج 365"، أن شقيقه "مهدي" قدم من محافظة تربة إلى مستشفى الصحة النفسية بالطائف للمراجعة في المستشفى لوجود اعتلالات نفسية، وبعد الانتهاء من المراجعة وركوب شقيقه سيارته، عاد هو وصرف العلاج له من الصيدلية، وأبقاه فيها وحين حضر بعد صرف العلاج لم يجده.
وأضاف البقمي؛ تمّ إبلاغ شرطة السلامة، وعُممت أوصافه، حتى الآن لم يتم العثور عليه.
وطالب عبر "الخليج 365"، بالتواصل مع الشرطة أو مع ذويه في حال العثور عليه، أو الاتصال على الرقم: 0503703550
الطائف الجهات الأمنية مستشفى الصحة النفسية بالطائف
شقيقه ذهب لصرف العلاج وعندما عاد لم يجده .. "البقمي" خرج ولم يعدسعود الدعجاني الخليج 365 2019-10-19
تكثّف الجهات الأمنية بمحافظة الطائف وذوو المواطن مهدي محمد القرمودي البقمي؛ 40 عاماً، جهودهم للبحث عنه؛ بعد تغيبه يوم الخميس الماضي؛ إذ فُقد بعد أن كان في مراجعة لمستشفى الصحة النفسية بالطائف، بعدما تركه شقيقه بمركبته وذهب لصرف العلاج، وحين عودته لم يجده دون معرفة وجهته.
وذكر شقيق المفقود المواطن منير محمد البقمي؛ لـ"الخليج 365"، أن شقيقه "مهدي" قدم من محافظة تربة إلى مستشفى الصحة النفسية بالطائف للمراجعة في المستشفى لوجود اعتلالات نفسية، وبعد الانتهاء من المراجعة وركوب شقيقه سيارته، عاد هو وصرف العلاج له من الصيدلية، وأبقاه فيها وحين حضر بعد صرف العلاج لم يجده.
وأضاف البقمي؛ تمّ إبلاغ شرطة السلامة، وعُممت أوصافه، حتى الآن لم يتم العثور عليه.
وطالب عبر "الخليج 365"، بالتواصل مع الشرطة أو مع ذويه في حال العثور عليه، أو الاتصال على الرقم: 0503703550
19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
11:05 AM
واقعة بدأت فصولها أمام مستشفى الصحة النفسية بالطائف والأمن يكثّف بحثه
تكثّف الجهات الأمنية بمحافظة الطائف وذوو المواطن مهدي محمد القرمودي البقمي؛ 40 عاماً، جهودهم للبحث عنه؛ بعد تغيبه يوم الخميس الماضي؛ إذ فُقد بعد أن كان في مراجعة لمستشفى الصحة النفسية بالطائف، بعدما تركه شقيقه بمركبته وذهب لصرف العلاج، وحين عودته لم يجده دون معرفة وجهته.
وذكر شقيق المفقود المواطن منير محمد البقمي؛ لـ"الخليج 365"، أن شقيقه "مهدي" قدم من محافظة تربة إلى مستشفى الصحة النفسية بالطائف للمراجعة في المستشفى لوجود اعتلالات نفسية، وبعد الانتهاء من المراجعة وركوب شقيقه سيارته، عاد هو وصرف العلاج له من الصيدلية، وأبقاه فيها وحين حضر بعد صرف العلاج لم يجده.
وأضاف البقمي؛ تمّ إبلاغ شرطة السلامة، وعُممت أوصافه، حتى الآن لم يتم العثور عليه.
وطالب عبر "الخليج 365"، بالتواصل مع الشرطة أو مع ذويه في حال العثور عليه، أو الاتصال على الرقم: 0503703550
، شقيقه ذهب لصرف العلاج وعندما عاد لم يجده .. "البقمي" خرج ولم يعد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شقيقه ذهب لصرف العلاج وعندما عاد لم يجده .. "البقمي" خرج ولم يعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.