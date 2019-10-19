، رفحاء..ضبط مستودع تستغله عمالة لتخزين الأغذية الفاسدة وحجز 450 منتجًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبر جولات رقابية نفذتها فرق "التجارة" التفتيشية واستدعت منسوبيه للإجراءات

ضبطت الفرق التفتيشية بفرع التجارة والاستثمار بمحافظة رفحاء، أمس الجمعة، مستودعًا لتخزين المواد الغذائية بطريقة مخالفة.

وقالت ‏"التجارة" عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "خلال الجولات الرقابية في رفحاء تم ضبط مستودع يستغلّه عدد من العمالة، في تخزين المواد الغذائية بطريقة غير مطابقة للاشتراطات الصحية".

وأضافت: "عليه تم ضبط وحجز عدد 450 منتجًا غذائيًّا تعرّض لسوء تخزين، وتم استدعاء منسوبي المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية".رفحاء الأغذية الفاسدة التجارة والاستثمار