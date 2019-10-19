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ضبطت الفرق التفتيشية بفرع التجارة والاستثمار بمحافظة رفحاء، أمس الجمعة، مستودعًا لتخزين المواد الغذائية بطريقة مخالفة.
وقالت "التجارة" عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "خلال الجولات الرقابية في رفحاء تم ضبط مستودع يستغلّه عدد من العمالة، في تخزين المواد الغذائية بطريقة غير مطابقة للاشتراطات الصحية".
وأضافت: "عليه تم ضبط وحجز عدد 450 منتجًا غذائيًّا تعرّض لسوء تخزين، وتم استدعاء منسوبي المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية".رفحاء الأغذية الفاسدة التجارة والاستثمار
رفحاء..ضبط مستودع تستغله عمالة لتخزين الأغذية الفاسدة وحجز 450 منتجًاعويد التومي الخليج 365 2019-10-19
ضبطت الفرق التفتيشية بفرع التجارة والاستثمار بمحافظة رفحاء، أمس الجمعة، مستودعًا لتخزين المواد الغذائية بطريقة مخالفة.
وقالت "التجارة" عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "خلال الجولات الرقابية في رفحاء تم ضبط مستودع يستغلّه عدد من العمالة، في تخزين المواد الغذائية بطريقة غير مطابقة للاشتراطات الصحية".
وأضافت: "عليه تم ضبط وحجز عدد 450 منتجًا غذائيًّا تعرّض لسوء تخزين، وتم استدعاء منسوبي المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية".
19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
10:47 AM
عبر جولات رقابية نفذتها فرق "التجارة" التفتيشية واستدعت منسوبيه للإجراءات
ضبطت الفرق التفتيشية بفرع التجارة والاستثمار بمحافظة رفحاء، أمس الجمعة، مستودعًا لتخزين المواد الغذائية بطريقة مخالفة.
وقالت "التجارة" عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "خلال الجولات الرقابية في رفحاء تم ضبط مستودع يستغلّه عدد من العمالة، في تخزين المواد الغذائية بطريقة غير مطابقة للاشتراطات الصحية".
وأضافت: "عليه تم ضبط وحجز عدد 450 منتجًا غذائيًّا تعرّض لسوء تخزين، وتم استدعاء منسوبي المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية".
، رفحاء..ضبط مستودع تستغله عمالة لتخزين الأغذية الفاسدة وحجز 450 منتجًا ،
المصدر : الخليج 365
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