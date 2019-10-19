اللجنة التنفيذية تعقد اجتماعاً مهماً في رام الله اليوم

من المقرر ان تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً لها اليوم السبت 19 أكتوبر 2019 في مدينة رام الله بالضفة الغربية لمناقشة عدة قضايا هامة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني في تصريحات إذاعية رصدتها وكالة سوا الاخبارية اليوم ان اللجنة التنفيذية ستجتمع اليوم لبحث عدة ملفات تتعلق بالوضع السياسي العام ومنها زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى المملكة العربية السعودية ونتائج هذه الزيارة المهمة ، وما نتج عنها من تشكيل مجلس اقتصادي مشترك.

وأضاف مجدلاني ان اللجنة التنفيذية ستبحث خلال اجتماعها اليوم ملف الانتخابات العامة والتي تعد الحلقة المركزية للوضع الراهن حالياً وكافة ما يتعلق بالعملية الانتخابية وضمان احترام نتائجها ، إضافة لبحث عدد من القضايا والملفات الاخرى.

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية ان من حق حركة حماس المشاركة في الانتخابات العامة ولكن في ذات الوقت ليس من حقها منع المواطنين في غزة من المشاركة او الترشح في هذه الانتخابات.

وفيما يتعلق بالمشاورات المتعلقة بالانتخابات ، قال مجدلاني ان هناك لقاءات جيدة عقدت وحضرتها فصائل منظمة التحرير وكذلك فصائل من خارج المنظمة وتم التوافق على مجموعة من القضايا المهمة ، حيث أنه من المقرر ان تذهب لجنة الانتخابات الى غزة ، ولكن عقدت مزيداً من المشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني.