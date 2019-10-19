شاهد: حريق في شاحنة بسبب أسلاك الضغط العالي في حائل

أخمدت فرق الإطفاء بالدفاع المدني بمدينة حائل، حريقًا اندلع بالصندوق الخلفي لشاحنة كان مركونًا أسفل أسلاك الضغط العالي بطريق الروضة قرب سوق المواشي. وتمت أعمال المكافحة بعد التنسيق مع شركة الكهرباء دون إصابة أحد بأذى.

وجدد المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة، المقدم نافع الحربي، دعوته للجميع بمراعاة خطورة الوقوف قرب خطوط نقل الكهرباء للجهد العالي، مشيرًا إلى ضرورة الابتعاد عنها وتحقيق المسافات الآمنة للوقوف وأهمية تنبيه أصحاب الشاحنات للعاملين لديهم، سواء لمثل هذه الشاحنات أو معدات صب الخرسانة؛ لتفادي مثل هذه الحوادث للحد من تكرار وقوعها وتجنب أخطارها.