توقعات “الأرصاد” لحالة الطقس غداً السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس غداً السبت، أن تبقى الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على جازان وعسير تشمل الأجزاء الساحلية منهما. كما توقعت “الأرصاد” استمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات الباحة ومرتفعات مكة المكرمة وأجزاء من كلٍّ من تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية.
في حين يستمر تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الوسطى والجنوبية. ويُتوقع أن تُسجل مكة المكرمة أعلى درجة حرارة في المملكة غداً (40 درجة مئوية)، وأبها أدنى درجة حرارة (14 درجة).
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