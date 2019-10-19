بالصور: “التجارة” تضبط منتجات غذائية خزنتها عمالة في ظروف غير صحية

نجحت الفرق التفتيشية لوزارة التجارة والاستثمار في ضبط أحد المستودعات في رفحاء تستغله عمالة وافدة في تخزين المواد الغذائية بطريقة غير مطابقة للاشتراطات الصحية. وقامت الفرق بمداهمة المستودع الذي ضم كميات كبيرة من المواد الغذائية التي قامت العمالة بتخزينها في ظروف مخالفة، حيث ضُبط وحُجز 450 منتجاً غذائياً تعرض لسوء التخزين.

واستدعى القائمون بالمداهمة المسؤول عن الموقع، لمحاسبته وإكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حيث رافقت الفرق سيارة دورية.