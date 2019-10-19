بالصور.. أمير جازان يوجه بمتابعة مطالب واحتياجات أهالي محافظة بيش

وجَّه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز اليوم الجمعة، بمتابعة مطالب واحتياجات أهالي محافظة بيش والرفع بها لإنجازها، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها أمير منطقة جازان لمحافظة بيش، ضمن جولاته التفقدية التي بمختلف المحافظات والمراكز والقرى التابعة للمنطقة.

وشملت الجولة مركزي الحقو والفطيحة التابعين لمحافظة بيش؛ حيث وقف أمير المنطقة على المشروعات التنموية والخدمية بهما، والتقى عددًا من مشايخ قبائل بيش، واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم المتعلقة بمجالات الطرق والصحة والمياه والزراعة والخدمات البلدية وغيرها، منوهًا بما تشهده المحافظة والمنطقة من مشاريع تنموية وخدمية وما تحظى به كغيرها من مناطق الوطن العزيز من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة.