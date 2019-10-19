«صحة جازان» تشن جولات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الصحية

نفذت إدارة المتابعة بصحة جازان جولات تفتيشية مساء أمس، بهدف رصد أداء القوى العاملة بالمنشآت الصحية والوقوف على أداء مقدمي الخدمات الصحية بالمنطقة.

شملت الجولات التفتيشية، مستشفى الملك فهد المركزي بجازان وعددًا من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التي تعمل بنظام الدوام الممتد بالقطاع الصحي الغربي والقطاع الأوسط.

وأوضح مدير إدارة المتابعة بصحة جازان خالد هادي حكمي، أن هذه الزيارات تأتي بناءً على توجيهات مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي الذي شدد على تكثيف الجولات الرقابية لإدارة المتابعة بالمديرية على كافة المستشفيات والقطاعات الصحية وإدارات وأقسام صحة المنطقة.

وأشار إلى أن إدارة المتابعة أعدت خطة عمل تهدف إلى جعل الجولات الرقابية مستمرة وتحمل عنصر المفاجأة دون التقيد بأي زمن أو وقت، وتشمل كافة مرافق صحة المنطقة دون استثناء؛ لمعرفة مدى انضباط موظفيها، والتأكد من أن العمل يتم على أكمل وجه بما يكفل المصلحة العامة.

وأكد ضرورة تفعيل الأدوار الرقابية والوقوف على الأداء العملي ميدانيًّا، سعيًا إلى تحسين الأداء الوظيفي وتحقيق أعلى معدلات الجودة المقدمة للمواطنين والمقيمين في المنطقة من خلال المراكز والمستشفيات.