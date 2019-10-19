بالفيديو.. والدة الفتيات «ضحايا التعنيف الجماعي» تغادر السجن والصغيرات يقابلنها بالدموع

قال بندر الرويلي، عم خمس فتيات تعرضّن للتعنيف قبل فترة، إن والدتهن خرجت من السجن بعد مساعٍ متعددة، مع استمرار الجهود المبذولة للإفراج عن والدهن.

وظهرت أم رغد في مقطع فيديو حصلت عليه «عاجل» وهي تعانق بناتها الخمس وسط مشاعر إنسانية مؤثرة، فيما قال الرويلي إنها خرجت من السجن تطبيقًا للنظام؛ نظرًا لأنها ترعى أطفالًا.

وأضاف بندر الرويلي في تصريح خاص لـ«عاجل»: «حتى الآن لم يتم السداد عنها ولم يتم نقل ديونها؛ لكنها خرجت لأن النظام يقضي بعدم سجن الأمهات اللائي يرعين أطفالًا».

واستطرد الرويلي موضحًا أنه لم يتم الإفراج عن والد الفتيات؛ لكنه نوه إلى أن الفتيات أصبحن يتمتعن بصحة جيدة حاليًا.

ووجه الرويلي الشكر للمحامية نوير الدوسري وسفيرة الأيتام والنوايا الحسنة وفاء الشمري لما قامتا به مع فاعلات خير أخريات من أجل قضية رغد وأخواتها المعنّفات وعدد من السجناء من النساء والرجال«.

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وكان المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل، كشف لـ «عاجل»، عن أن حالة رغد وأخواتها تمت مباشرتها من قبل وحدة الحماية الاجتماعية؛ وجرى اتخاذ الإجراء اللازم، وذلك بعدما كشف عم الفتيات عن أنهن تعرضن لعنف أسري، في منزل أقارب والدتهن، المسجونة هي وزوجها.

وذكر الرويلي أنه تم حرمان الفتيات من الأكل والشرب مع التعنيف، ما أصابهن بجفاف وتضخم في المعدة تم إدخالهن على إثرهما مستشفى الشميسي لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف الرويلي أنه توجه فور علمه بالأمر ببلاغ للشرطة، التي طلبت تحويل الفتيات إلى مستشفى حكومي للاطمئنان عليهن بعدما تسلمهن في حالة يُرثى لها.

وأردف المواطن الرويلي قائلًا: «عندما أُدخل أخي وزوجته السجن حاولنا احتضان الفتيات، إلا أنهن بقين عند أقارب والدتهن، وتفاجأت باتصال من قبل الأقرباء يطلبون مني أخذهن، فسارعت على الفور بتسلمهن، ووجدتهن على تلك الحالة « .