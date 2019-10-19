أعلن المتحدث باسم مديرية الشؤون الصحية في بيشة عبدالله الغامدي، انقطاع الكهرباء اليوم الجمعة، عن مستشفى تثليث العام؛ بسبب عطل 3 فيوزات مضروبة في خط الكهرباء الرئيسي.
وأكد متحدث «صحة بيشة»، في بيان صادر عنه اليوم، أنه «عند الساعة ١٥ : ٧ مساء، انقطعت الكهرباء عن مستشفى تثليث العام، وعلى الفور تم تشغيل المولد الاحتياطي وإعادة الكهرباء للمبنى الرئيسي والسكن».
وأشار إلى أن المستشفى عمل وبشكل طبيعي على المولدات الاحتياطية حتى استدعاء فريق من طوارئ الكهرباء الذين تمكنوا من إصلاح الأعطال، وإعادة الأمور إلى أوضاعها الطبيعية في التاسعة وربع مساء اليوم.
وأكد أن جميع الحالات المنومة بالمستشفى تتلقى الخدمات الطبية بشكلها الطبيعي.
كانت هذه تفاصيل خبر «صحة بيشة»: انقطاع الكهرباء عن مستشفى تثليث العام لم يؤثر على الحالات المنومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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