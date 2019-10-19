كم بلغ عدد الزوار لـ”بوليفارد الرياض” خلال الـ24 ساعة؟

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أعلن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ أن أعداد الحضور للفعاليات بمنطقة “بوليفارد الرياض” خلال الـ24 ساعة الماضية وصلت إلى 1.2 مليون زائر.

وأوضح آل الشيخ أن تلك الإحصائية جرى رصدها من خلال شركة الاتصالات وإدارة المرور خلال الفترة من الساعة 9 من مساء الخميس وحتى 9 من مساء أمس (الجمعة).

وكان قد افتتح أمس الأول الخمیس موسم الرياض في “بولیفارد الرياض” بأكبر مسیرة استعراضیة تشهدها المملكة.