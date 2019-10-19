“البنوك السعودية” تحذّر المواطنين والمقيمين من 7 أشكال للاحتيال المالي

︎ :



.

نوهت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية إلى عدد من أشكال الاحتيال المالي المنتشرة، داعيةً العملاء إلى الحذر منها كي لا يصبحوا ضحية للمحتالين عبر الإنترنت.

Advertisements

وتضمنت أشكال الاحتيال التي ذكرتها اللجنة: الرسائل النصية والإلكترونية التي تدعي الفوز بجوائز ثمينة، وعروض الوظائف الوهمية، وعروض السيارات والموجودات بأسعار أقل بكثير من قيمتها الحقيقية.

ومن أشكال الاحتيال أيضاً: طلبات المجهولين سداد الفواتير ورسوم الخدمات عبر الحساب البنكي، والتسوق عبر المواقع الإلكترونية المشبوهة والمزورة، إضافةً إلى انتحال شخصية موظف بنك وطلب تحديث البيانات البنكية عبر الهاتف..، والإعلانات الوهمية عن تسديد المديونيات ومنح تمويل المشاريع.



