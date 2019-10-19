عالم شهير في الاقتصاد: السعودية هي المصرف المركزي الجديد للبترول في العالم

︎ :



.

قال كاتب وعالم شهير في مجال الاقتصاد إن المملكة تعد مورداً موثوقاً للنفط يُعتمد عليه، وتعتبر بمثابة المصرف المركزي الجديد للبترول في العالم.

وأشاد الكاتب الدكتور فيليب فيرليجر، في مقالة افتتاحية لنشرة إنرجي إنتليجنس، بالطريقة التي استجابت بها المملكة للهجمات الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية النفطية للمملكة والتي استخدمت فيها الصواريخ والطائرات المسيرة.

Advertisements

وعقد الكاتب مقارنة بين استجابة المملكة للهجمات وإجراءات إدارة الأزمة الخاصة بالمصارف المركزية، قائلاً إن المملكة تصرفت بعد الهجمات وفقاً للطريقة التي توصي بها الأدبيات المالية تماماً، وبرهنت على أنها تعد حقاً مورداً موثوقاً يُعتمد عليه.

وقال فيرليجر المتخصص في الكتابة عن أسواق الطاقة على مدار أربعين عاماً، إن المملكة استطاعت تلبية طلبات العملاء رغم الأزمة، وإن كميات البترول التي كان من المفترض أن تذهب إلى معامل التكرير السعودية تم إعادة توجيهها لتذهب إلى المستهلكين.

وأضاف: “ونتيجة لهذا التصرف من المملكة سرعان ما تبددت المخاوف وانخفضت بدلاً من أن ترتفع وتراجعت الأسعار بعد صعودها المبدئي في أول الأزمة”.

وعبر فيرليجر عن أمله في أن تستوعب وكالة الطاقة الذرية والدول الأخرى المنتجة للنفط الدرس المستفاد الذي قدمه المسؤولون السعوديون في التعامل مع هذه الأزمة.

