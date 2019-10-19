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يؤكد خبراء الصحة أن النوم 7 ساعات يومياً من عوامل الحفاظ على صحة جيدة، وخاصة من ناحية توازن الهرمونات وصفاء الذهن وراحة العضلات.
ويوضح الخبراء أن متلازمة “نقص النوم” تعد أحد المشاكل الصحية التي يتزايد انتشارها، وتلعب الشاشات الإلكترونية دوراً في زيادة الأرق.
وقد وجدت دراسة حديثة نشرت في دورية “سليب” أن متوسط ساعات نوم الإنسان اليومية كان 8 ساعات قبل 30 سنة، لكنه تقلّص إلى 7 ساعات قبل 10 سنوات، ثم 6 ساعات حالياً.
ويتسبب نقص النوم في زيادة الشهية، وعدم توازن الهرمونات، وتحديداً زيادة هرمون التوتر (الكورتيزول) ونقص هرمون السعادة (الدوبامين)، أي أنه إلى جانب زيادة الوزن يمكن أن يتسبب نقص النوم المزمن في زيادة الإحساس بالحزن، وتوتر عضلات الساق، وصعوبة التركيز، والإجهاد.
وتحث التوصيات الصحية على النوم ما بين 7 و 9 ساعات في اليوم ليحصل الجسم على الراحة الكافية لتجديد الطاقة..، وتنظيف خلايا الذاكرة، وتفادي خلل الهرمونات.
كانت هذه تفاصيل خبر أضرار عديدة لـ «السهر» وقلة النوم.. أخطرها خلل الهرمونات والإحساس بالحزن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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