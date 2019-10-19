اقتصادي / الأسهم الأميركية تغلق تداولاتها منخفضة



نيويورك 20 صفر 1441 هـ الموافق 19 أكتوبر 2019 م واس

أغلقت بورصة وول ستريت منخفضة امس الجمعة بفعل خسائر كبيرة لأسهم جونسون اند جونسون وبوينج إلى جانب بيانات اقتصادية قاتمة من الصين، وهو ما قلص شهية المستثمرين للمخاطرة وغطى على أرباح إيجابية من بضع شركات.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 255.68 نقطة، أو 0.95 بالمئة، إلى 26770.20 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 11.75 نقطة، أو 0.39 بالمئة، ليغلق عند 2986.20 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 67.31 نقطة، أو 0.83 بالمئة، إلى 8089.54 نقطة.

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06:21ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.