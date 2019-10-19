مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم السبت 1441/2/20 هـ الموافق 2019/10/19 م واس

الجمعة 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واس

05:44ت م

0148



www.spa.gov.sa/1984049 الجمعة 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واس05:44ت م0148

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.