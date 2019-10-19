تعرف على فاعليات موسم الرياض 2019 ورابط شراء التذاكر من خلال الموقع الرسمي riyadhseason

نعلن لكم عن فاعليات موسم الرياض والذي كان ينتظره جميع المواطنين، نظرا لكونه الأكبر والأضخم على مستوى أنحاء المملكة العربية السعودية، والذي يهدف إلى تنشيط السياحة في البلاد من خلال العديد من الفعاليات المتنوعة، والمتوقع أن تنال إعجاب جميع المشاركين بها، وسنعلن لكم عن أماكن بيع التذاكر الخاصة بالموسم، والذي بدأ في يوم 11 أكتوبر الجاري وسوف يستمر حتى يوم 15 ديسمبر، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 20 مليون زائر، بالإضافة إلى 4 ملايين من سكان الرياض.

فاعليات موسم الرياض 2019

وقام القائمون على تنظيم الفاعليات بإطلاق الموقع الرسمي لموسم الرياض والذي يمكن شراء التذاكر من خلاله، بالإضافة إلى طرح التذاكر في العديد من المنافذ مثل فروع “فيرجن ميجاستور” بجدة والدمام والرياض، كما حذرت الحكومة السعودية المواطنين من شراء التذاكر من خلال السوق السوداء أو أي جهة غير معتمدة.

وبدأت فاعليات الموسم لهذا العام بمسيرة افتتاحية قصيره في شارع التركي الأول بالعاصمة السعودية، بالإضافة إلى تعليق العديد من اللافتات الدعائية للترويج للفاعليات، كما تم إقامة العديد من العروض بالألعاب النارية، وشهد الموسم إقامة العديد من الحفلات الغنائية والتي كان أبرزها حفل الفرقة الغنائية الكورية BTS على ملعب الملك فهد الدولي، والذي شهد حضور جماهيري كبير، حيث يعد ذلك هو أول حفل تقيمه الفرقة في السعودية، بالإضافة إلى حفل الفنان المصري تامر حسني والفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

كما سيتم عرض مسرحية “مغامرات ساحر أوز العجيب” على خشبة المسرح في الرياض بالمنطقة 2b جامعة الأميرة نورا في عرضها الثاني يوم 26 أكتوبر، بعد أن تم عرضها للمرة الأولى في يوم 16 أكتوبر ونالت إعجاب الكثير، كما سيتم تنظيم فاعليات لنجوم المصارعة الحرة wwe والذين سيتواجدون على ملعب الملك فهد يوم 1 نوفمبر القادم، بالإضافة إلى تنظيم العديد من الحفلات الغنائية لأبرز نجوم الخليج العربي مثل حسين الجسمي وأحلام الشامسي.