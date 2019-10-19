رابط الاستعلام عن نتائج أسماء قبول الوظائف الإدارية 1441 من قبل وزارة التعليم للرجال والنساء

استكمالاً لإعلاناتنا المتواصلة عن الوظائف الشاغرة الموجودة داخل المملكة العربية السعودية، نقدم لكن نتائج أسماء قبول الوظائف الإدارية 1441، للإعلان عن جميع الرجال والسيدات الذين تم قبولهم في الوظائف الإدارية الخاصة بوزارة التعليم، والتي تم الإعلان عن فتح باب التقديم عليها منذ فترة قصيرة من خلال بوابة جدارة الإلكترونية للتوظيف التي أطلقتها وزارة الخدمة المدنية، وذلك من خلال التعاون المشترك بينها وبين وزارة التعليم.

إعلان نتائج قبول الوظائف الادارية التعليمية 1441

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل التابعة لوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، عن أسماء جميع المقبولين في الوظائف الإدارية من الرجال والنساء، والبالغ عددهم 536، على السلم العام للموظفين، كما دعت جميع المقبولين إلى سرعة التوجه إلى مقر الوزارة في مدينة الرياض للتعرف على موعد المقابلات الشخصية واستكمال أوراق التعيين، والبدء في العمل مباشرة.

رابط الاستعلام عن نتائج المقبولين في وظائف التعليم الادارية 1441

نوفر لكم رابط الاستعلام عن الرجال المقبولين في الوظائف الإدارية 1441، ورابط الاستعلام عن أسماء النساء المقبولين في الوظائف الإدارية 1441، حيث أكدت وزارة التعليم على جميع المتقدمين الذين تقدموا على شغل الوظائف في شهر ذو الحجة الماضي عن طريق بوابة جدارة، أن ييتقدموا إلى مقر الوزارة حتي يستكملوا إجراءات التعيين، ومن يتأخر في ذلك يعتبر مستبعد عن التعيين، مع العلم أن التقدم إلى أداء المقابلات الشخصية لا يعني أنه تم قبوله بشكل نهائين وإنما يتم إقرار ذلك الأمر عقب نتيجة المقابلة الشخصية،