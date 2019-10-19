إصابات في انحراف مركبة عن مسارها بجسر الندوة في مكة

أسفر انحراف مركبة عن مسارها في العاصمة المقدسة عن عدد من الإصابات فيما باشرت الجهات المختصة الحادث. وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، في بيان، عبر حسابه بموقع «تويتر»، إن مركبة انحرفت عن مسارها وانقلبت في العاصمة المقدسة (جسر الندوة باتجاه الحرم ) بسبب السرعة الزائدة، ونتج عن الحادث عدد من الإصابات، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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