محمد بن مسعود - الدمام - احتفل قائد وحدة الطب العسكري الميداني بالقطاع الغربي، المكلف العقيد متعب بن مناحي ابن شفلوت، بزواج نجله "مناحي" في إحدى القاعات الكبرى بمحافظة بحرة . وشرف الحفل عدد من الضباط والأفراد منسوبي وحدة الطب العسكري الميداني، ومسؤولون وكبار الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء. "الخليج 365" تبارك لـ"ابن شفلوت"، وتتمنى للعروسَيْن حياة زوجية سعيدة. "ابن شفلوت" يحتفل بزواج نجله بمكة المكرمة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-19 احتفل قائد وحدة الطب العسكري الميداني بالقطاع الغربي، المكلف العقيد متعب بن مناحي ابن شفلوت، بزواج نجله "مناحي" في إحدى القاعات الكبرى بمحافظة بحرة . وشرف الحفل عدد من الضباط والأفراد منسوبي وحدة الطب العسكري الميداني، ومسؤولون وكبار الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء. Advertisements "الخليج 365" تبارك لـ"ابن شفلوت"، وتتمنى للعروسَيْن حياة زوجية سعيدة. 19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441 01:11 AM اخر تعديل 19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441 04:02 AM احتفل قائد وحدة الطب العسكري الميداني بالقطاع الغربي، المكلف العقيد متعب بن مناحي ابن شفلوت، بزواج نجله "مناحي" في إحدى القاعات الكبرى بمحافظة بحرة . وشرف الحفل عدد من الضباط والأفراد منسوبي وحدة الطب العسكري الميداني، ومسؤولون وكبار الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء. "الخليج 365" تبارك لـ"ابن شفلوت"، وتتمنى للعروسَيْن حياة زوجية سعيدة. ، "ابن شفلوت" يحتفل بزواج نجله بمكة المكرمة ،

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