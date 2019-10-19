شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. اعلان رسمي من السلطات السعودية يفرح اليمنيين والان مع التفاصيل

نشرت صحيفة الرياض السعودية بعددها الصادر بتاريخ الخميس 17 اكتوبر، تابعها اليمن العربي، خبر مفاده عن توصيات صادرة على تخفيض رسوم الوافدين الى المملكة العربية السعودية ومن ضمنهم اليمنيين.

ونال هذا الخبر اعجاب اليمنيين المغتربيين في السعودية حيث ستخفف عنهم رسوم الاقامة الى سعرها القديم2500 ريال سنويا.