شكرا لقرائتكم خبر عن تصدعات في «ثلاجة الموتى» تخلي مستشفى الأنصار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالهادي الصويان (المدينة المنورة)

أخلت لجنة المباني الآيلة للسقوط في المدينة المنورة، عصر أمس الأول، مستشفى الأنصار من المرضى والمراجعين والموظفين والأطباء والإداريين، بعد أن وقفت اللجنة على حالة المبنى وقررت ضرورة إخلائه بسبب تصدعات في المبنى.

ووفقاً لمصادر "الخليج 365"، فإن اللجنة زارت المستشفى مرات عدة خلال الفترة الماضية؛ لقياس حالة المبنى وتحديد مدى خطورته ورصدت بعض التشققات والتصدعات. وأضافت المصادر بأن لجنة وقفت على المبنى وأقرت ضرورة الإخلاء لعدم صلاحيته للعمل وخطورته على المرضى والمراجعين والعاملين. وتتركز التصدعات في جسور الجزء الجانبي من المستشفى ومكاتب شؤون الموظفين والطب المنزلي وثلاجة الموتى.

في المقابل، أكد المتحدث باسم الشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة أنه تم رصد بعض الشروخ والتصدعات في المبنى الإداري الملاصق لمستشفى الأنصار، وتم تشكيل فريق هندسي بمشاركة لجنة المباني الآيلة للسقوط بالمنطقة للوقوف على الموقع، وأوصت اللجنة بضرورة إخلاء المبنى. وعلى الفور تم تنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة في مثل هذه الحالات بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، واتخذت الشؤون الصحية الإجراءات الاحترازية اللازمة بالإخلاء الكامل، ونقل المرضى إلى المستشفيات داخل المدينة المنورة.