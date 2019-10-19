شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض تحتضن أكبر تجمع لجراحي التجميل من 23 دولة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مريم الصغير (الرياض)@maryam9902

التأم في العاصمة الرياض أمس الأول (الخميس) أكبر تجمع إعلامي مع جراحي التجميل في الشرق الأوسط، في لقاء استباقي للمؤتمر السعودي الثاني لجراحة التجميل، والذي تنظمه جمعية الرعاية الجراحية التجميلية بمشاركة 23 دولة. واستعرض أطباء التجميل في المؤتمر الصحفي أبرز التحديات التي تواجه الجراحين في هذا المجال وكشفوا المفاهيم الخاطئة في هذا المجال.

وقدم رئيس اللجنة المنظمة الدكتور جمال جمعة نبذة عن المؤتمر الثاني بعد أن لاقى الأول في أبريل الماضي نجاحا كبيرا معتبرا اللقاء المرتقب نقطة التقاء بين الأطباء والممرضين السعوديين والخليجيين وأطباء الشرق الأوسط لمتابعة كل ما هو جديد في الأبحاث والأجهزة والأدوية.

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وقال لـ«الخليج 365» إن جراحة التجميل سرقت من بعض الدخلاء ما نتج عنها ممارسات خطيرة في بعض المراكز الطبية والعيادات الخاصة، داعيا إلى الإبلاغ عنها.

ونوه الدكتور جمعة إلى أن المؤتمر يتزامن مع موسم الرياض لتكون المملكة وجهة حقيقية للسياحة العلاجية في الجراحة التجميلية.

يشار إلى أنه تم إطلاق جائزة لأفضل بحث علمي ستكون نواة لجائزة سنوية باسم رائد جراحة التجميل في السعودية البروفسور محمد قطان.