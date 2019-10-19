طيران الأمن يخلي 3 عالقين في جبال الحجرة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الباحة) أخلى طيران الأمن أمس (الجمعة) سعوديَّيْن ووافدا عربيا إثر عجزهم عن النزول من عقبة جرداء بني علي في محافظة الحجرة. أخلى طيران الأمن أمس (الجمعة) سعوديَّيْن ووافدا عربيا إثر عجزهم عن النزول من عقبة جرداء بني علي في محافظة الحجرة. وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني العقيد جمعان دايس، أن مركز القيادة والتوجيه بالدفاع المدني بمنطقة الباحة تلقى صباح أمس، بلاغا عن احتجاز اثنين من المواطنين ووافد عربي في منطقة جبلية بجرداء بني علي التابع لمركز الحجرة، مؤكداً أنه تم تحريك فرقة من الإنقاذ الجبلي من محافظة المندق، وفرقة إنقاذ جبلي من الحجرة بمشاركة 20 فرداً وضابطين، إضافة إلى فريق السلام السعودي وفريق الحزم التطوعيين. وأشار إلى أنه تم الوصول إلى المحتجزين، وقُدمت لهم المياه والمواد الغذائية والإسعافية اللازمة، مضيفاً أنه تعذر نقلهم لمنطقة آمنة بسبب الوعورة والإرهاق الذي طالهم، ما استدعى الاستعانة بطيران الأمن، وتم نقلهم جميعاً إلى مهبط الطائرة بمحافظة الحجرة، والكشف عليهم من قبل الهلال الأحمر وتسليمهم لجهة الاختصاص وإنهاء إجراءات الحالة.



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