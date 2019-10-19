شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لانفراد "الخليج 365" .. اعتماد هوية «التاكسي الأخضر» في المطارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة) i_waleeed22 @

كشف المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء لـ«الخليج 365» اعتماد الهوية المعتمدة لتاكسي المطار الذي سيتم إطلاقه بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل، إذ ستتوليان الإشراف الكامل على النشاط في المطارات. وقال إن إصدار التراخيص اللازمة للنشاط والرقابة التنظيمية ستكون عبر الهيئتين بعد طرح ملفها في جدة للمنافسة عقب انتهاء مرحلة تأهيل الشركات للمشروع.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أكدت لـ«الخليج 365» أن ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي عن صور لسيارات تاكسي المطار باللون الأخضر وشوهدت في مطار الملك عبدالعزيز الدولي كانت للتجربة ويجري إكمال التجهيزات المتعلقة بها، وسيتم الإعلان عبر القنوات الرسمية في هيئة الطيران المدني كما سيتم الكشف عن كل تفاصيل الخدمة ومميزاتها للمستفيدين.

يشار إلى أن هيئة الطيران المدني تعمل على تطوير العمل بمطارات المملكة وإحداث النقلة النوعية في مستوى الخدمة والجودة التي يطمح إليها مستخدمو المطارات وزوارها وذلك عبر عدد من المبادرات ومذكرات التفاهم آخرها مذكرة تفاهم مع ‪ مترو جدة وسابتكو بهدف تطوير التعاون في خدمات النقل في المطار الجديد وتوفير خدمات أفضل وخيارات متنوعة للمسافرين، وتضمنت الاتفاقية تخصيص موقف خاص بحافلات النقل في منطقتي المغادرة والقدوم ومساحة لإنشاء محطة انتظار أمام المواقع المخصصة لوقوف الحافلات، وسينقل المترو المسافرين من المطار وصولاً لتغطية محافظة جدة بشكل تدريجي وإضافة مسارات للخدمة والتأكد من تكاملية الخدمة لجميع أنحاء المحافظة