معرض و«يوم مهنة» في لندن لتوظيف خريجي الجامعات البريطانية والدولية

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جدة - خالد شويل - مريم الصغير (الرياض) ينطلق اليوم (السبت) في العاصمة البريطانية لندن معرض قمة الخليج للمهنة والإرشاد الوظيفي والبعثات الدراسية بمشاركة وزارة الداخلية

ينطلق اليوم (السبت) في العاصمة البريطانية لندن معرض قمة الخليج للمهنة والإرشاد الوظيفي والبعثات الدراسية بمشاركة وزارة الداخلية السعودية ، ومدينة الملك عبدالله الطبية، والتجمعات الصناعية، والشركة السعودية للخطوط الحديدية، ومستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، والاتصالات المتكاملة، والمركز القومي للمعلومات، وهيئة الغذاء والدواء. ويستهدف المعرض الذي يعد الأول من نوعه توفير العديد من الفرص الوظيفية لخريجي الدول الخليجية والمتوقع تخرجهم من الجامعات البريطانية خلال الفترة القادمة، وينتظر في المعرض لقاء الخريجين السعوديين والخليجيين بالجهات الموظِّفة من مؤسسات الأعمال العامة والخاصة، ولقاء مسؤولي كبرى الجامعات البريطانية والدولية ومراكز التدريب للاستفادة من الفرص المتاحة من بعثات التعليم والتدريب والتطوير أو فرص الالتحاق بالجامعات للطلاب. ويشمل برنامج الفعالية، التي سوف يستمر لمدة يومين، عددا من المحاور، ومناقشة مستقبل التوظيف للمناصب القيادية في الخليج، وبناء الشخصية القيادية وحضورها وتأثيرها في سوق العمل، إلى جانب يوم المهنة الذي يحتوي على معرض مصاحب للقطاعات الحكومية والشركات الخليجية الكبرى لعرض فرص للتوظيف وعكس رؤاها المستقبلية.

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