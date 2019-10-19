شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني تبوك» يكثف التفتيش على 813 منشأة حكومية وتجارية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك)

كثفت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، خلال الشهر الأول لهذا العام 1441هـ، جولاتها التفتيشية على عدد من المنشآت التجارية، ضمن حملة السلامة الوقائية التي أطلقتها المديرية «وعيكم نجاة»، شملت المولات والأسواق التجارية والمستودعات وقصور الأفراح والمنتجعات السياحية والفنادق والشقق المفروشة ومحطات الوقود والمنشآت الصناعية.

وأوضح نائب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة تبوك ملازم أول رافع العَمري أن الجولات التفتيشية شملت مدينة تبوك والمراكز التابعة لها ومحافظات تيماء وأملج وضباء والوجه وحقل والبدع ومركز حالة عمار.

وأفاد الملازم العَمري بأنه تم كذلك الكشف على 813 منشأة حكومية وتجارية، وتم تطبيق نظام الغرامات المتعلقة بمخالفات الدفاع المدني على 55 منشأة تجارية وإحالتها إلى لجنة النظر في المخالفات للبت في تطبيق العقوبات حسب أنظمة ولوائح الدفاع المدني، كما تم إشعار وإنذار 200 منشأة وإلزامها بتصحيح وضعها خلال فترة زمنية محددة.

وأشار إلى أنه تمت إقامة 11 محاضرة توعوية و3 معارض لحملة «وعيكم نجاة»، وزيارة 166 منشأة تم خلالها تدريب العاملين ومسؤولي السلامة في المنشآت المهمة على دورهم كمسؤولي سلامة وكيفية استخدام وسائل السلامة وإعداد خطط الإخلاء.