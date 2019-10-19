شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق المرحلة الثانية لصيانة طريق الأمير نايف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

تطلق أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية اليوم (السبت) أعمال المرحلة الثانية من صيانة وتأهيل طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا أن الإدارة العامة للتشغيل والصيانة «إدارة صيانة الطرق» بوكالة التعمير والمشاريع بدأت بإغلاق طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بشكل كلي باتجاه الشمال من تقاطع شارع الملك سعود بن عبدالعزيز إلى تقاطع شارع الملك عبدالعزيز، وذلك لمدة 30 يوماً، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بالمنطقة الشرقية باعتماد الطرق البديلة. وبين المهندس الملا أنه يمكن للقادم من طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز من الجنوب إلى الشمال أن يسلك طريق الملك سعود باتجاه طريق 28 باتجاه الشمال ثم طريق الملك عبدالعزيز وصولاً إلى طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، وللقادم من طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز من الشمال إلى الجنوب يسلك جسر الأمير نايف بن عبدالعزيز من الأعلى جنوباً، وللقادم من طريق الجبيل - الظهران السريع وصولاً إلى الخضرية يستخدم نقطة الدوران قبل تقاطع طريق الملك سعود بن عبدالعزيز مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز، وللقادم من طريق الملك سعود بن عبدالعزيز من اتجاه الشرق إلى الغرب قاصداً طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز يستخدم تحويلة طريق عمر بن عبدالعزيز باتجاه طريق الملك عبدالعزيز، وللقادم من طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز من الجنوب إلى الشمال وصولاً بالخضرية أو طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز شمالاً عليه استخدام نقطة دوران قبل إشارة تويوتا أو الاستمرار إلى طريق 28 وصولاً إلى طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز.

وأكد المهندس عصام الملا حرص الأمانة ومرور الشرقية على إنهاء أعمال الصيانة والتأهيل لما يخدم الجميع من خلال صيانة وتأهيل الطريق.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى التي تمت قبل فترة وجيزة لتنطلق بعدها هذه المرحلة من الصيانة والتأهيل لطريق يعتبر شريانا في المنطقة؛ سعيا من الأمانة لتطوير الطرق.