شكرا لقرائتكم خبر عن نجران: برنامج مدرسي للسلوك الإيجابي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران) اختتمت تعليم نجران أمس فعاليات برنامج «المدارس المعززة للسلوك الإيجابي» الذي استمر خمسة أيام، واستهدف إيجاد بيئات مدرسية محفزة لدى الطلاب والطالبات بأساليب علمية، والحد من السلوكيات السلبية في الميدان التربوي، إضافةً إلى تنمية قدرات ومهارات المرشدين لتدريبهم على طرق تنفيذ تقنيات وأساليب تعزيز السلوك.

اختتمت تعليم نجران أمس فعاليات برنامج «المدارس المعززة للسلوك الإيجابي» الذي استمر خمسة أيام، واستهدف إيجاد بيئات مدرسية محفزة لدى الطلاب والطالبات بأساليب علمية، والحد من السلوكيات السلبية في الميدان التربوي، إضافةً إلى تنمية قدرات ومهارات المرشدين لتدريبهم على طرق تنفيذ تقنيات وأساليب تعزيز السلوك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجران: برنامج مدرسي للسلوك الإيجابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.