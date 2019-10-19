، بعد انفجار قضية الـ 170 مليوناً.. "الجابر": اتركوا الهلال يمثل الوطن بهدوء ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبر تغريدة نشرها على "تويتر" تعليقاً على حديث سابق لـ"آل معمر"

طالب سامي الجابر رئيس الهلال السابق بترك النادي يمثل الوطن بهدوء موضحاً أنه سيظل الأفضل.

جاء ذلك من خلال تغريدة نشرها عبر صفحته على "تويتر" تعليقاً على حديث سابق لرئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر والذي قال إذا أخذنا نادي الهلال وضعه مالياً أفضل من بقية الأندية الجماهيرية.

وكان "الجابر" قد فجر قضية مؤخراً أصبحت حديث الشارع الرياضي السعودي وذلك عندما كشف عبر تغريدة له حول رفع شركات التدقيق المالية للتقارير الخاصة بنادي الهلال إبان رئاسته وتحديداً وجود مبلغ 170 مليون ريال غير مدققة وأن هذه الشركات قد أنهت أعمالها ورفعت بالنتائج للهيئة العامة للرياضة على حد قوله، قبل أن تخرج الهيئة العامة للرياضة لتؤكد أنها لم تتلق أي تقرير من إدارة سامي الجابر إبان فترة رئاسته لنادي الهلال سابقاً بخصوص وجود مبالغ مالية غير مدققة.

غير أن "الجابر" خرج مجدداً ليوضح أن القوائم رفعت لرابطة دوري المحترفين حسب ما هو معمول به في حينه وليس للهيئة العامة للرياضة رداً على بيان الهيئة إلا أن الرابطة دخلت على الخط لتبين بأنه لم يرفع لها شيء بهذا الخصوص.

يشار إلى أن نادي الهلال يخوض يوم الثلاثاء القادم مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام السد القطري على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، وكان الهلال قد تمكن من تحقيق انتصارٍ عريض أمام السد القطري بأربعة أهدافٍ مقابل هدف وحيد، وذلك في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.سامي الجابر الهلال رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر الهيئة العامة للرياضة السد القطري دوري أبطال آسيا