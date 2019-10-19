، بحضور الفيصل .. انطلاق الجولة العالمية لكرة السلة في جدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - انطلقت أمس الجمعة الجولة العالمية للمدن لكرة السلة 3×3 في نسختها الثامنة، وذلك على الواجهة البحرية (النورس) بجدة، بحضور الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة همان نيانج، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد، ورؤساء الاتحادات العربية والخليجية، وبحضور جماهيري كبير، ونجوم السلة العربية والسعودية.

‏ وتأتي هذه الجولة الـ 11 (الأخيرة) قبل اختيار الفرق التي ستشارك في النهائيات. وتبلغ قيمة الجوائز 150 ألف دولار، يحصل فيها صاحب المركز الأول على 30 ألف دولار، والمركز الثاني 20 ألف دولار، والثالث 12 ألف دولار، والرابع 8 آلاف دولار، والخامس 5 آلاف دولار.

وشهد اليوم الأول تنافسًا قويًّا بين الفرق المشاركة؛ إذ أشاد عدد كبير من الحضور والمتابعين بروح التنافس بين الفِرق المشاركة.

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