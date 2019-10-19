، لمدة ساعتين.. مستشفى تثليث يعتمد على المولد الاحتياطي بعد انقطاع الكهرباء ،

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تسبَّب عطل في خط الكهرباء الرئيسي في انقطاع الكهرباء عن مستشفى تثليث العام مساء أمس الجمعة؛ ما اضطر المستشفى إلى تشغيل المولد الاحتياطي، وإعادة الكهرباء، وسط تأكيد الصحة تلقي الحالات المنوَّمة بالمستشفى الخدمات الطبية بشكل طبيعي.
وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي لصحة بيشة عبدالله سعيد الغامدي أنه عند الساعة الـ١٥:٧م يوم أمس تم انقطاع الكهرباء عن مستشفى تثليث العام. وعلى الفور، وتلقائيًّا، تم تشغيل المولد الاحتياطي، وإعادة الكهرباء للمبنى الرئيسي، والسكن، والمستشفى عمل بشكل طبيعي على المولدات الاحتياطية.
وقال "الغامدي" إن انقطاع الكهرباء عن المستشفى كان بسبب عطل 3 فيوزات مضروبة في خط الكهرباء الرئيسي؛ وتم استدعاء فريق من طوارئ الكهرباء، وهم يعملون على إصلاح الأعطال.
وأكد أن جميع الحالات المنوَّمة بالمستشفى تتلقى الخدمات الطبية بشكلها الطبيعي -ولله الحمد-، وعند الساعة الـ١٥:٩م أُعيدت الكهرباء العامة للمستشفى، والأمور تسير بشكلها الطبيعي.
وتابع سعيد جابر القحطاني، مدير الشؤون الصحية، هذه الأعطال حتى عودة الأمور بالمستشفى لطبيعتها.انقطاع الكهرباء مستشفى تثليث العام تثليث صحة بيشة وزارة الصحة المتحدث الرسمي لصحة بيشة عبدالله الغامدي
19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441 01:19 AM
"الغامدي": الحالات المرضية تلقت الخدمات الطبية بشكل طبيعي حتى عودة التيار
تسبَّب عطل في خط الكهرباء الرئيسي في انقطاع الكهرباء عن مستشفى تثليث العام مساء أمس الجمعة؛ ما اضطر المستشفى إلى تشغيل المولد الاحتياطي، وإعادة الكهرباء، وسط تأكيد الصحة تلقي الحالات المنوَّمة بالمستشفى الخدمات الطبية بشكل طبيعي.
وفي التفاصيل، أوضح المتحدث الرسمي لصحة بيشة عبدالله سعيد الغامدي أنه عند الساعة الـ١٥:٧م يوم أمس تم انقطاع الكهرباء عن مستشفى تثليث العام. وعلى الفور، وتلقائيًّا، تم تشغيل المولد الاحتياطي، وإعادة الكهرباء للمبنى الرئيسي، والسكن، والمستشفى عمل بشكل طبيعي على المولدات الاحتياطية.
وقال "الغامدي" إن انقطاع الكهرباء عن المستشفى كان بسبب عطل 3 فيوزات مضروبة في خط الكهرباء الرئيسي؛ وتم استدعاء فريق من طوارئ الكهرباء، وهم يعملون على إصلاح الأعطال.
وأكد أن جميع الحالات المنوَّمة بالمستشفى تتلقى الخدمات الطبية بشكلها الطبيعي -ولله الحمد-، وعند الساعة الـ١٥:٩م أُعيدت الكهرباء العامة للمستشفى، والأمور تسير بشكلها الطبيعي.
وتابع سعيد جابر القحطاني، مدير الشؤون الصحية، هذه الأعطال حتى عودة الأمور بالمستشفى لطبيعتها.
، لمدة ساعتين.. مستشفى تثليث يعتمد على المولد الاحتياطي بعد انقطاع الكهرباء ،
المصدر : الخليج 365
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