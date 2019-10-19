موعد التقديم على وظائف رتبة جندي 1441 من خلال بوابة أبشر للجوازات وشروط التقديم عليها

بعد إعلان المديرية العامة للجوازات عن توافر وظائف رتبة جندي للرجال 1441 من خلال بوابة أبشر الالكترونية، بدأت عمليات البحث تتزايد عن موعد التقديم على هذه الوظائف وشروط التقديم عليها للقبول، حيث يكون التعيين في المحافظات المختلفة الموجودة بالمملكة العربية السعودية، وسوف ننشر لكم كافة التفاصيل في هذا المقال.

موعد التقديم على وظائف رتبة جندي 1441 أبشر للجوازات

سوف تكون بداية التقديم على هذه الوظائف من خلال موقع أبشر الالكتروني من يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر لعام 2019م، و21 من شهر صفر لعام 1441هـ، في تمام الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساءً، ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 24 من شهر أكتوبر و25 من شهر صفر 1441هـ، ولذلك يجب على من يريد الحصول على هذه الوظائف أن يدخل إلى موقع أبشر ويبدأ التسجيل في الوظائف المعلن عنها.

شروط التقديم في وظائف رتبة جندي 1441

يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط في المتقدمين على وظائف رتبة جندي، ومنها أن تكون الهوية الوطنية الخاصة به ساري مفعولها وقت التسجيل، وأن يكون لم يسبق لهذا الشخص التقديم في أي وظيفة عسكرية من قبل، ويجب أن يتلاءم طول المتقدم مع وزنه بشرط ألا يقل طوله عن 168 سم، وإذا كان المتقدم على هذه الوظيفة متزوج يجب أن تكون زوجته سعودية، وأن تتطابق البيانات المسجلة مع الموجودة لكي لا يتم استبعاده، ومن الجدير ذكره أن التقديم من خلال موقع أبشر.