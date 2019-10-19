«الأحوال المدنية» تجدِّد التذكير بإجراءات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة

جددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، التذكير بإجراءات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.

وتلقت الوكالة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تساؤلًا من أحد المواطنين قال فيه: «أنا فقدت بطاقة الأحوال كيف استخرج بدل فاقد؟»

وردّت «الأحوال المدنية»، بنشر «إنفوجراف» تضمن خطوات الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، عن طريق نظام أبشر والذي يتيح جميع الإجراءات اللازمة لاستخراج بدل فاقد للهوية الوطنية، وذلك بتسجيل الدخول إلى الموقع (بالضغط هنا) ثم الإبلاغ عن طريق «خدمة الوثائق المفقودة»، ويلِي ذلك حجز موعد إلكتروني عن طريق خدمة طلب وثيقة بدل فاقد، وإحضار جميع المتطلبات المذكورة بتذكرة الموعد.

يذكر أنّ الخدمات الإلكترونية التي توفرها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، تشمل خدمة التحقق من صلاحية الهوية، وخدمة بياناتي، وخدمة المواعيد، والاستعلام عن أحقية القيام بالحج.