أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة.. السبت

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أنَّ الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وعبر صفحتها الرسمية، قالت الهيئة: ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي جازان وعسير، تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وتوقّعت الهيئة استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات الباحة ومكة المكرمة، كذلك على أجزاء من مناطق (تبوك، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية)، في حين يستمر التوقع بتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية، خاصةً الأجزاء الوسطى والجنوبية منها.

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وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد: إنّ حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، وبسرعة 14-38 كم/ساعة، فيما يتراوِح ارتفاع الموج بين متر ومتر ونصف.

أما حالة الخليج العربي، فأكّدت هيئة الأرصاد أنّ حركة رياحه السطحية تكون شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة 12- 34 كم/ساعة، فيما يتراوِح ارتفاع الموج بين ربع المتر إلى متر وربع.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الخميس على مدن ومناطق المملكة: