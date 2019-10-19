ليلة ساخنة في بوليفارد الرياض بحضور نانسي عجرم وتامر حسني

2019-10-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

تنطلق، مساء اليوم الجمعة، أولى الحفلات العربيَّة في موسم الرياض بوجود نانسي عجرم وتامر حسني في منطقة بوليفارد الرياض.

في سياق متصل، أوضح موسم الرياض أن أول حفلة للفنانة أصالة ستكون يوم 24 أكتوبر، وسيتم الإعلان عن التذاكر وقت توفرها على الموقع والتطبيق الخاص بالموسم.

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وشهدت العاصمة الرياض، مساء أمس الخميس، فعاليات تاريخية بافتتاح البوليفارد في موسم الرياض، الحدث الترفيهي الأضخم في المنطقة والشرق الأوسط، وربما العالم أجمع.

وعلى الرغم من أن الطاقة الاستيعابية لمنطقة بوليفارد الرياض هي 60 ألف فقط، إلا أن الحضور تجاوز الطاقة الاستيعابية ووصل لـ400 ألف.

وشارك في مسيرة بوليفارد الرياض الضخمة أكثر من 1500 مؤدٍّ بأزياء خاصة وفريدة بـ25 عربة تضم أكبر المشاركين في فعاليات موسم الرياض من أسماء عالمية كبرى، بالإضافة إلى عروض دراجات نارية، وألعاب نارية، وعربات استعراضية، والكثير من المفاجآت الأخرى التي سيعيشها متابعات الخليج 365 والمقيم والزائر.