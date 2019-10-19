- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
نظمت لجنة تنمية الأفلاج، مساء الخميس، ورشة عمل بعنوان "بيئة العمل الجاذبة" وذلك للعاملين في القطاع الخيري.
وفي التفاصيل، تأتي ورشة العمل التي نظمتها لجنة الأفلاج بالتعاون مع جمعية ريف ضمن برامج اللجنة المجدولة في خطة أعمالها المجتمعية لتطوير مهارات العاملين في القطاع الخيري بخلق بيئة جاذبة مساهمة في تقديم ما يخدم المستفيدين.
وتناولت الورشة التي قدمها المدرب خالد الموزان تعريف البيئة وأنواعها وكيفية التعامل معها لتحويلها إلى بيئة جاذبة بعد التغلب على كل المعوقات التي تثني تقديم العمل للأفضل والترابط بين زملاء العمل لتحسين الأداء وتحقيق أفضل النتائج.
يذكر أن لجنة الأفلاج تقدم على مدار العام العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لكافة شرائح المجتمع رجال ونساء لتطوير المهارات المعرفية والفنية وتقدم برامج تثقيفية وبرامج تدريبية للشباب والفتيات لتأهيلهم لسوق العمل.
تنمية الأفلاج الأفلاج القطاع الخيري
18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441 11:59 PM
بالتعاون مع جمعية "ريف" ضمن برامج اللجنة المجدولة بأعمالها المجتمعية"تنمية الأفلاج" تنظم ورشة "بيئة العمل الجاذبة" للعاملين بالقطاع الخيري
نظمت لجنة تنمية الأفلاج، مساء الخميس، ورشة عمل بعنوان "بيئة العمل الجاذبة" وذلك للعاملين في القطاع الخيري.
وفي التفاصيل، تأتي ورشة العمل التي نظمتها لجنة الأفلاج بالتعاون مع جمعية ريف ضمن برامج اللجنة المجدولة في خطة أعمالها المجتمعية لتطوير مهارات العاملين في القطاع الخيري بخلق بيئة جاذبة مساهمة في تقديم ما يخدم المستفيدين.
وتناولت الورشة التي قدمها المدرب خالد الموزان تعريف البيئة وأنواعها وكيفية التعامل معها لتحويلها إلى بيئة جاذبة بعد التغلب على كل المعوقات التي تثني تقديم العمل للأفضل والترابط بين زملاء العمل لتحسين الأداء وتحقيق أفضل النتائج.
يذكر أن لجنة الأفلاج تقدم على مدار العام العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لكافة شرائح المجتمع رجال ونساء لتطوير المهارات المعرفية والفنية وتقدم برامج تثقيفية وبرامج تدريبية للشباب والفتيات لتأهيلهم لسوق العمل.
، "تنمية الأفلاج" تنظم ورشة "بيئة العمل الجاذبة" للعاملين بالقطاع الخيري ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "تنمية الأفلاج" تنظم ورشة "بيئة العمل الجاذبة" للعاملين بالقطاع الخيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.