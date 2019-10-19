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بالرغم من قوة المنافسة، وتنوُّع الفئات، وما تمتاز به الفِرق المشاركة من خبرات سابقة وممتدة، تمكَّن فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية من تحقيق مركزين متقدمين في ثاني أيام انطلاقة رالي القصيم ٢٠١٩، وذلك في فئة TL2 وفئة TL3، بفارق زمني يسير عن المتصدرين.
جاء ذلك في خطوة نحو تحقيق الفريق نتائج إيجابية مميزة، تؤكد المواهب والإمكانات والقدرات التي يتمتع بها أعضاؤه. وبلغ عدد المتسابقين الكلي قرابة 90 متسابقًا، وتقدر مسافة السباق لهذا اليوم الجمعة بـ170 كم، وما زالت المنافسة مستمرة بين المتسابقين في المرحلة الثالثة (الأخيرة) يوم غد السبت، بمسافة طولها ٢٠٠ كم.
الجدير بالذكر أن هذه المشاركة هي المشاركة الرسمية الثالثة لفريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية منذ تأسيسه.
رالي القصيم رالي القصيم ٢٠١٩ الأمن العام فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية
18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441 11:45 PM
في ثالث مشاركة رسمية له"الأمن العام" للسيارات والدراجات النارية يحقق مراكز متقدمة في "رالي القصيم ٢٠١٩"
بالرغم من قوة المنافسة، وتنوُّع الفئات، وما تمتاز به الفِرق المشاركة من خبرات سابقة وممتدة، تمكَّن فريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية من تحقيق مركزين متقدمين في ثاني أيام انطلاقة رالي القصيم ٢٠١٩، وذلك في فئة TL2 وفئة TL3، بفارق زمني يسير عن المتصدرين.
جاء ذلك في خطوة نحو تحقيق الفريق نتائج إيجابية مميزة، تؤكد المواهب والإمكانات والقدرات التي يتمتع بها أعضاؤه. وبلغ عدد المتسابقين الكلي قرابة 90 متسابقًا، وتقدر مسافة السباق لهذا اليوم الجمعة بـ170 كم، وما زالت المنافسة مستمرة بين المتسابقين في المرحلة الثالثة (الأخيرة) يوم غد السبت، بمسافة طولها ٢٠٠ كم.
الجدير بالذكر أن هذه المشاركة هي المشاركة الرسمية الثالثة لفريق الأمن العام للسيارات والدراجات النارية منذ تأسيسه.
، "الأمن العام" للسيارات والدراجات النارية يحقق مراكز متقدمة في "رالي القصيم ٢٠١٩" ،
المصدر : الخليج 365
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