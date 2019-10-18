بالفيديو.. يحيى يتحدث عن فوزه على رانيلو في بطولة محاربي الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أهدى الإماراتي محمد يحيى، فوزه في النسخة الثامنة من بطولة محاربي الإمارات على حساب الفلبيني جلين رانيلو لبلاده.
وفي تصريحات لـ"العين الرياضية" قال يحيى: "هذا الفوز من أجل الدولة والجماهير والشعب الإماراتي، حققت هذا الانتصار بعد تعب وجهد كبير".
وأقيمت بطولة محاربي الإمارات يوم الجمعة في قاعة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية، لتشهد انتصارا إماراتيا كبيرا.
وتابع يحيى تصريحاته بقوله: "أتدرب يومياً صباحاً ومساءً بجدية ومشقة، تدربت لـ6 أشهر من أجل هذا النزال".
وعبر اللاعب الإماراتي المتألق عن استعداده لخوض أي نزال آخر في الفترة المقبلة.
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