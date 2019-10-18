إزالة إحداثات بمساحة أكثر من 37 ألف متر في أحد رفيدة

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - الواديين

نفذت بلدية مركز الواديين، التابع لمحافظة أحد رفيدة، بالتعاون مع لجنة التعديات، وجهات حكومية أخرى لإزالة إحداثات بعدة مواقع متفرقة على حديقة تقدر مساحتها بـ37.198 ألف م2 تم الاعتداء عليها من قبل لصوص الأراضي.

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واشتملت المواقع على غرف هناجر وحظائر للمواشي في موقع تعود ملكيته للبلدية.

وقال رئيس البلدية المكلف عبدالله القحطاني: إن الفرق الرقابية الميدانية الخاصة بمراقبة الأراضي تنفذ جولات يومية؛ للتأكد من عدم وجود أي تعدٍّ على الأراضي الحكومية من قبل أي معتدٍ.