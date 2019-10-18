2019-10-18

ضبط 450 منتجًا غذائيًّا مخالفًا في مستودع برفحاء

متابعات الخليج 365 - رفحاء

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار خلال جولاتها الرقابية في رفحاء، مستودعًا يستغله عدد من العمالة في تخزين المواد الغذائية بطريقة غير مطابقة للاشتراطات الصحية.

وأوضحت وزارة التجارة أنه تم ضبط وحجز عدد 450 منتجًا غذائيًّا تعرض لسوء تخزين، وعليه تم استدعاء منسوب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

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ونشرت التجارة صورًا تبين عملية ضبط الأغذية المخالفة في المستودع.