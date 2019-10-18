انقلاب مركبة على جسر الندوة بسبب السرعة الزائدة

2019-10-18

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

تسببت السرعة الزائدة أثناء القيادة في انحراف مركبة عن مسارها وانقلابها في العاصمة المقدسة.

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وأوضح المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، أن الحادث وقع على جسر الندوة باتجاه الحرم، فيما نتج عن الحادث عدد من الإصابات.

ولفت المركز إلى أنه تم مباشرة الحادث من قبل الجهات المختصة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.