مخالفات بالجملة في أحد مطاعم الدرب و”المواطن” تكشف المستور

2019-10-18

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- الدرب

جهزت عمالة وافدة تعمل في أحد المطاعم بحي الكدرة في محافظة الدرب التابعة لجازان، الوجبات لتقديمها إلى المواطنين والمقيمين دون مراعاة اشتراطات النظافة التي هي أساس سلامة وصحة الوجبات من التلوث البكتيري الضار بصحة الإنسان.

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ويأتي هذا في ظل غياب الجهة الرقابية المسؤولة عن المطاعم والبوفيهات وغيرها بمحافظة الدرب، حيث رصدت “متابعات الخليج 365” عدة مخالفات تتعلق بالنظافة منها عدم تقيد تلك العمالة بلبس القفازات الواقية وقناع الرأس والكمام والجونتيات كذلك عدم نظافة آلة الشوي المتهالكة ونظافة ملابسهم التي تنبعث منها روائح كريهة، وأيضًا نظافة الأرضيات بشكل عام.