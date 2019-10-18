تركي آل الشيخ: زوار البوليفارد اليوم فقط نص مليون

2019-10-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أن زوار البوليفارد اليوم الجمعة فقط نص مليون زائر.

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وأضاف تركي آل الشيخ: الحمد الله الحمد الله.. رضاكم هدفنا.

وشهدت العاصمة الرياض، اليوم الجمعة، فعاليات تاريخية بعد افتتاح البوليفارد في موسم الرياض أمي الخميس، والذي يعد الحدث الترفيهي الأضخم في المنطقة والشرق الأوسط، وربما العالم أجمع.

وعلى الرغم من أن الطاقة الاستيعابية لمنطقة بوليفارد الرياض هي 60 ألف فقط، إلا أن الحضور تجاوز الطاقة الاستيعابية أمس وصلت إلى 400 ألف.

وشارك في مسيرة بوليفارد الرياض الضخمة أكثر من 1500 مؤدٍّ بأزياء خاصة وفريدة بـ25 عربة تضم أكبر المشاركين في فعاليات موسم الرياض من أسماء عالمية كبرى، بالإضافة إلى عروض دراجات نارية، وألعاب نارية، وعربات استعراضية، والكثير من المفاجآت الأخرى التي سيعيشها متابعات الخليج 365 والمقيم والزائر.







