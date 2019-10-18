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انفجار مخزن أسلحة يقتل 20 حوثيًّا في الحديدة
متابعات الخليج 365 - متابعة
لقي أكثر من 20 حوثيًّا مصرعهم، إضافة إلى جرح عدد آخر في انفجار شديد، اليوم الجمعة، بإحدى البنايات التي تتخذها الميليشيات، مخزنًا للألغام والذخائر والأسلحة في شارع الخمسين بمدينة الحديدة، غرب اليمن.
وأفاد الإعلام العسكري للمقاومة المشتركة، في بيان، أن الانفجار وقع في إحدى البنايات السكنية التي يتخذها الحوثيون مخزنًا للأسلحة والذخائر وتقع في الأحياء السكنية التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات بشارع الخمسين.
ونقل البيان، عن مصدر عسكري، قوله: إن سكان الحديدة استيقظوا صباح اليوم على دوي انفجار مروع صاحبه اهتزاز للمنازل القريبة من شارع الخمسين، وتسبب في حالة رعب للأطفال والنساء في عموم المدينة، في ظل استمرار ميليشيات الحوثي بتكديس الأسلحة والمتفجرات في الأحياء السكنية في إصرار على استهداف حياة المدنيين، بحسب العربية.
يأتي ذلك بعد أيام من انفجار مماثل لمخزن أسلحة لميليشيا الحوثي الانقلابية، في حي سكني بمديرية حيس جنوب الحديدة؛ ما أدى إلى مقتل ثلاثة مسلحين حوثيين، وأصيب سبعة آخرون بجروح خطيرة، وتدمير المنزل بالكامل وثلاثة منازل مجاورة له.
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