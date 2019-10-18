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احتجزته خلاطة أسمنت فأنقذه مدني عرعر
متابعات الخليج 365 - عرعر
أنقذ الدفاع المدني في عرعر، مساء اليوم الجمعة، شخصًا احتُجز داخل شاحنة (خلاطة أسمنت).
وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية، العقيد فهد بن الأسمر العنزي، أنه في تمام الساعة 17:12 من مساء اليوم الجمعة وقع حادث إنقاذ شرق حزم الجلاميد وكان عبارة عن انقلاب شاحنة (خلاطة أسمنت)، نتج عنه احتجاز قائدها بداخلها، وتمكنت فرق الإنقاذ من إخراجه بصحة جيدة، وجرى نقله عن طريق الهلال الأحمر.
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