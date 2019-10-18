الان تتابع السعودية تقفز 4 مراكز عالمية في حماية الملكية الفكرية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365 Advertisements تقدمت المملكة العربية السعودية 4 مراكز عالمية في حماية الملكية الفكرية، وقفزت في مؤشرات براءات الاختراع والعلامات التجارية. وحسب تقرير التنافسية العالمية 2019، فإن المملكة احتلت المرتبة 27 عاليما العام الجاري في مؤشر حماية الملكية الفكرية، بعدما كانت في المرتبة 31 في عام 2018.



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